ソラシドエアは、ウェブサイトでの予約変更・払い戻し時に手数料の誤徴収があったことを明らかにした。5月31日から6月3日にかけて、ウェブサイトなどで予約変更または払い戻しの操作時に、本来であれば手数料免除の対象となる予約に対して、誤って手数料や運賃差額を徴収していた可能性があるこという。搭乗システム刷新に際し、対象便のシステム登録に一部不整合があったことを理由としている。対象便はウェブサイト上で公表して