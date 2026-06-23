ジュビロ磐田は23日、ヴィッセル神戸からMF乾貴士が完全移籍加入することを発表した。乾は1988年6月2日生まれの現在38歳。2007年に野洲高校から横浜F・マリノスへ入団すると、その後はセレッソ大阪やボーフム、フランクフルト、エイバル、ベティス、アラベスでプレーし、日本代表でも活躍。2022年夏に加入した清水エスパルスでは公式戦通算119試合出場19ゴール21アシストという成績を残し、J1リーグ復帰に大きく貢献した。今