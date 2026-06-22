6月14日（日本時間15日）の初陣で強豪オランダ相手に2−2で引き分け、20日（同21日）のチュニジア戦では4−0の快勝と、ここまでサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会で好調な戦いぶりを続けている日本代表。好調ぶりと相まって、視聴率に大きく貢献しているといわれるのが、前大会同様、今大会でも名言連発の本田圭佑の解説ぶりだ。「NHKで地上波中継されたオランダ戦では、前半から試合を支配するデ・ヨングに対して『デ