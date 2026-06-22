マレーシア航空とシンガポール航空は、共同事業を本格的に開始し、シンガポール〜クアラルンプール線を対象とした共同運賃を導入した。新たな共同運賃は、両社の既存コードシェア提携を基盤とするもので、2都市間の運賃選択肢の拡充と両社ネットワーク全体での接続性強化につながる。今後は段階的に、相互のラウンジアクセス、フライトスケジュールの調整、法人向け共同旅行アレンジメントなどの顧客向け追加特典の導入も進める。