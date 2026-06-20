私はアサコ（60代）。子どもは3人いて、長男のユウスケ（35）はとても仕事が忙しいようでなかなか連絡がとれません。しかしそのぶんユウスケのお嫁さんであるレミ（32）さんが孫を連れて遊びに来てくれたりするので、とても感謝しています。ユウスケもレミさんと結婚してよかったと心から思っていることでしょう。私もレミさんが好きです。ただ……こんなことを言ってもいいかわかりませんが、レミさんとは趣味というかセンスが合