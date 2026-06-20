銚子丸（千葉市美浜区）の寿司チェーン「すし銚子丸」が、初となる夏福袋「銚子丸 夏の福袋」の事前ネット予約を6月25日に開始します。【画像】「商品無料券」の対象メニューが気になる！レトロ＆ポップのグラスもかわいい！夏の福袋は、レトロでポップなデザインの「銚子丸オリジナルグラス」、同チェーンの「持ち帰り寿司（ずし）」1人前〜1.5人前の容器が3〜4台分入る「エコバッグ」、銚子丸の皿のデザインを取り入れた「