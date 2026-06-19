6月18日、日本テレビは女優の芳根京子が2026年8月29〜30日放送の『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）でチャリティーパートナーを務めることを発表し、大きな話題となっている。「芳根さんは番組内で、小児がんと闘う小学3年生の女の子と“アートパフォーマンス”に挑戦します。芳根さんは、中学2年生のときに手足に力が入らなくなる『ギラン・バレー症候群』を発症した経験を持っており、『病気にもいろんな形が