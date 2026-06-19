6月18日配信のインターネット番組『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、ミュージシャンの竹内唯人（ゆいと）が、過去の借金問題を告白。兄で俳優の竹内涼真がローン残債170万円を肩代わりしたことを明かした。同番組は、芸能人や著名人が自らの資産を売却し、新たな挑戦に踏み出す姿に密着するドキュメントバラエティ番組。MCはお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇とタレントの小島瑠璃子が務める。第4弾となる今回は竹内