6月16日、歌手の中島美嘉が自身のInstagramを更新し、テレビ番組のインタビューを受けた際の写真を投稿した。胸元にはっきりとタトゥーが入っており、注目を集めている。中島はこの日、朝の情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のインタビューを受けた。白いレースのジャケットにストライプ柄のグレーのカットソー、黒いパンツというコーディネートだったのだが……。「胸元が少し開いたデザインでしたが、谷間には鳥の