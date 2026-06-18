6月16日に放送された『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に、寺田心が出演。電車内でのトラブルを治めたエピソードに、波紋が広がっている。寺田は「僕はたぶん、正義感が強いタイプ」と切り出すと、電車内で起きたトラブルについて語った。泣いている赤ちゃんと、周囲に「すみません」と謝り続ける母親に対し、男性客が「うるさいんだよ!」と怒鳴りつけたという。寺田は、「『いやいや、うるさいのはあなたですよ