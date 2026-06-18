6月16日に放送された『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に、寺田心が出演。電車内でのトラブルを治めたエピソードに、波紋が広がっている。

寺田は「僕はたぶん、正義感が強いタイプ」と切り出すと、電車内で起きたトラブルについて語った。泣いている赤ちゃんと、周囲に「すみません」と謝り続ける母親に対し、男性客が「うるさいんだよ!」と怒鳴りつけたという。

寺田は、「『いやいや、うるさいのはあなたですよ』って直接に言いに行ったんですけど。（相手が）『なんだよ』って言ったから、『赤ちゃんは泣くのがお仕事なので、間違ってないので、それ以上、やめてもらっていいですか?』って言ったら、次の駅で降りられた」と明かした。

子役として、幼いころから成長を世間に見守られていた寺田の成長に、Xでは感嘆する声が続出。しかし、安易に真似するのは危険、という心配の声もあがっている。

《まあ、こういうのは身体が強い男に任せて、あんまり真似しない方がいい。》

《心くんは高身長ムキムキだからこそこれが言えるのだ。》

《心くんムキムキだから言えるってのもある気がする。世の中やばい人多すぎて注意とか怖い》

現在17歳ながら、178cmの高身長であり、筋トレにハマってからは115kgのベンチプレスをあげるほどの“ムキムキ”に成長している寺田。正義感に見合うだけの体格を持ち合わせているといえるだろうが、たしかに過去には痛ましい事件も起きている。

「2022年1月、JR宇都宮線の電車内で、優先席に寝転がりながら加熱式たばこを吸っていた男性に対し、高校生が『やめてもらえますか』と注意したところ、男性が逆上。高校生を電車内や駅のホームで土下座させ、蹴る殴るなどの暴行を加えて、顔面骨折などの重傷を負わせました。

当時は、高校生の勇気をたたえながらも『通報すべきだったのでは』という議論がわき起こりました。今回、寺田さんが見せた正義感は素晴らしいものですが、かりに相手が逆上してきた場合、より事態が悪化する可能性もあります。難しい問題なだけに、さまざまな意見が集まるのも頷けます」（芸能担当記者）

寺田の勇気は疑いのないところだろうが、それも彼の筋肉あってのことなのかもしれない。