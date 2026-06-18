6月17日、テレビ東京が公式サイトで、6月4日に行われた「2026年5月定例会見」の内容を公開。元サッカー日本代表でタレントの前園真聖がロケ中に負傷した『バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』の今後について発表した。吉次弘志社長が《ロケにおいて、前園真聖さんに怪我をさせてしまいましたことを、大変申し訳なく思っております》と重ねて謝罪。番組は1月9日の放送以後、放送はなかったが再開させることを発表した。「コンテンツ戦略