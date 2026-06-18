《フォロワーさまが20000人を超えました！》6月17日、静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが自身のXを更新。緑の山々をバックにVサインを送る写真とともに、フォロワー数増加を報告した。「佐々木アナは東京都出身で、2003年3月21日生まれの23歳です。母親が日本人、父親がフランスとノルウェーのハーフだそうです。2025年に早稲田大学を卒業して同局に入社しました。おもな担当番組は『とびっきり！しずおか』の土曜版と