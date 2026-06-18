初代は2002年に発表され、日本でも2004年から発売6月3日、日産自動車（以下、日産）は米国で生産するミッドサイズクロスオーバーSUV『ムラーノ（MURANO）』を日本市場に導入し、注文受付を開始すると発表した。【画像】日産『ムラーノ』復活！日産本社ギャラリーに展示された実車をチェック全47枚ムラーノの車名を聞いて、懐かしいと思ったクルマ好きも多いのではないだろうか。初代は2002年に発表され、日本でも2004年から発売