北海道電力は6月12日、「北海道電力の火力発電施設見学インフラツアー」を8月7日に開催すると発表した。奈井江町と砂川市にある火力発電所を巡るもので、稼働中の砂川発電所と、普段は立ち入れない休止中の奈井江発電所の内部をセットで見学できるという。（左）奈井江発電所、（右）砂川発電所○ツアーの概要同ツアーで対象となるのは、2027年3月末に廃止が予定されている、道内に残る数少ない国内炭火力発電所。石炭火力発電の仕