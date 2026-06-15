Klook（クルック）は、「梅雨トクSALE」を6月15日から26日まで開催する。毎日午後9時からKlookの全商品に使えるクーポンが当たる、天気と連動したルーレットを実施する。平日正午に東京で雨が観測された日には、ハズレなしの雨の日ルーレットとして実施する。賞品は1等が10％割引（上限500円）、2等が300円割引、3等が100円割引、雨の日のみ特賞として100％割引（上限20,000円）を用意する。1人1日1回まで。このほか、新規利用者限