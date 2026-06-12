タレント・瀬戸サオリが、近影を公開した。１２日までにインスタグラムで「ＪＩＮＳのメガネ色付けてもらった」とつづり、眼鏡をかけた自撮りをアップ。続けて「ＭＡＴＥの愛車はもう１００キロ走行。どこに行くにも自転車」と愛用する自転車や愛犬「ティちゃん」の写真を投稿。「毎日の息子弁当」とハート型の卵焼きなどが詰まった彩り鮮やかな弁当も掲載した。最近はたびたびお弁当を投稿しているが、近影にフォロワー