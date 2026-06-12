会社員の尾形イエティさんの漫画「春は別れの季節。この美容院ともさようならかな……」が、Xで合計1300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む会話が苦手な作者は、美容室に行くと「静かに過ごしたい」という要望を書くようにしています。この日も、いつもと同じような要望をアンケートに書いたのですが…という内容で、読者からは「分かる！」「雑誌を読むか、眠いふりをして乗り切っています」「