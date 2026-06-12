日本代表MF久保建英(ソシエダ)が11日の練習後、報道陣の取材に応じ、左足首の負傷でチーム離脱が決まったMF遠藤航(リバプール)について「一選手がコメントできることじゃない。いろんな人が話し合って決めたこと。当事者みんなの気持ちを尊重して、残された選手でやっていくしかない」と慎重に言葉を選びながら話した。久保にとって遠藤は7年間のA代表キャリアだけでなく、遠藤がオーバーエイジで出場した21年夏の東京五輪も共