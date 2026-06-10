今年4月、山形市で車のトラブルを装ってカネをだまし取ったとして、詐欺の疑いで47歳の女を逮捕しました。 女は同様の手口でカネをだまし取ったとして、先月2度、逮捕されていました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、寒河江市寒河江に住む、職業不詳の47歳の女です。 警察によりますと、女は今年4月下旬ごろ、山形市内で、大江町に住む30代の女性に対し、「車が故障してしまいレッカーされてしまった」「10円でも50円でも