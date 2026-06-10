MIYASHITA PARKの屋上で「SAMURAI BLUE祭」開催日本代表は現地時間6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に出場するため、アメリカ入りしている。史上初のベスト8進出への期待がかかるなか、日本でもW杯を戦う日本代表を盛り上げようと、「SAMURAI BLUE祭」が11日から28日にかけて、東京都渋谷のMIYASHITA PARKで行われる。「SAMURAI BLUE祭」では、MIYASHITA PARKの屋上をお祭りエリアとして装飾し、イベントも行う。ま