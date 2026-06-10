新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、昨年12月12日（金）に開催されたSpotify初の年末スペシャルライブ『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』を６月11日（木）より全編独占無料配信することを決定した。 『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』は、東京ガーデンシアターにて開催された、2025年の音楽シーンを総括するSpotify初の年末スペシャルライブイベント。Spotifyのトップリストやフラ