アウディから、高性能ハイブリッドパワートレインを搭載した初のスーパーカー、アウディ・ヌヴォラーリが発表され、市販に近いプロトタイプが公開された。自動車業界が急速な変化を続ける中、アウディは新しいデザイン哲学の導入やF1参入といった戦略的な判断をおこなっており、アウディ・ヌヴォラーリはアウディにおける技術的フラッグシップとして位置づけられる。【画像】アウディのブランド史上最も速く、最もパワフルな市販モ