塩野義製薬は、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）の子ども向けの治療用アプリ「エンデバーライド」を５日に発売する。スマートフォンやタブレット端末をゲーム感覚で操作することで、不注意や落ち着きのなさといった症状の改善につなげる。ＡＤＨＤの治療用アプリは国内初となる。アプリでは、水路を進む乗り物を操縦し、障害物を避けながら、次々に出現するキャラクターをタップして捕獲していく。二つの操作を同時に行うこと