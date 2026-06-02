韓国の4月の輸入乗用車新車登録台数で中国車が3位に入り、初めて日本車を抜いた。中国メディアの環球時報が1日、韓国・連合ニュースの報道として伝えた韓国輸入自動車協会（KAIDA）によると、4月の輸入乗用車の新車登録台数は、欧州車が1万6385台、米国車が1万3611台、中国車が2023台、日本車が1974台の順だった。注目に値するのは、ブランド別に見ると、中国は電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）が単独で日本勢を上回ったことだ