日本ケンタッキー・フライド・チキンは6月3日から、全国のKFC店舗で「サクッとケンタ」シリーズ第2弾として、「辛旨ジンガー」と「カーネルクランチポテト」を数量限定で発売する。「サクッとケンタ」は、“いつでも、どこでも、NEWスタイル”をコンセプトに展開するシリーズ。食事と間食の境界があいまいになる中、スナック感覚で気軽に楽しめる商品として提案する。小腹満たしや軽食、“もう一品”追加したいなど幅広いシーンを