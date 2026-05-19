新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アニメ『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』を５月30日（土）に初入荷する。 『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人