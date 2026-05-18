漫画家の「おっちゃん」さんの漫画「クレカ不正利用された話」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読むある日、作者の携帯に、クレジットカード会社から「利用速報」のメールが届きました。いつものように目を通すと、そこには身に覚えのない利用履歴が。夫に聞いても分からず…という内容で、突然のトラブルに見舞われた体験談に、読者からは驚きの声が上がっています。不正利用発覚後、待っていた“想定外の苦労”