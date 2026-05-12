[5.10 J1百年構想リーグ第16節 横浜FM 1-1(PK4-5) 鹿島 日産ス]首位を独走するJリーグ王者を相手に爪痕を残した。しかし、求めていた結果は最後の最後でこぼれ落ちた。横浜F・マリノスの21歳ルーキーMF樋口有斗はこの日、1-0で迎えた後半39分からトップ下で途中出場。投入された時間帯は相手の猛攻に押し込まれ続けていたなか、樋口はコンパクトなミドルブロックで相手の攻撃に制限を加えつつ、得意の攻撃で左に流れながら次々