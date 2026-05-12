近年、音楽だけでなく地域の歴史や工芸といったローカルカルチャーを丸ごと楽しむ“体験型フェス”が注目を集めている。そんななか、2026年6月6日(土)・7日(日)の2日間、群馬県桐生市の新川公園にて、“Music ＆ Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げた「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」が初開催される。【写真】群馬・桐生を拠点に活動するmabanuaさん率いるOvall“西の西陣、東の桐生”と呼ばれ、日本を代表する