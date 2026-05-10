2024年はMLBワーストの121敗を喫したホワイトソックス・村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場するも、4打数無安打2三振に終わった。それでもチームはバルガスの2打席連続弾などで快勝。米識者は“弱小チーム”の確かな変化を指摘する。村上は初回の第1打席、無死二塁の好機で右飛に倒れるも、その間に走者は三塁へ。直後に逸材モンゴメリーが10号2ランを放って先制した。村