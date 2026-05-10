緩急に強い打者の共通点と下半身始動の重要性少年野球から中学、高校とレベルが上がるにつれて、打者は投手の緩急や変化球という壁に直面する。解禁となった変化球対応に苦慮している中学生もいるはずだ。崩されずに自分のスイングを貫くことは難しく、対応力の差が打撃成績を大きく左右する。高いレベルで活躍し続けるバッターには、共通する下半身の使い方や技術が存在している。練習法などをまとめてみたい。・緩急に対応でき