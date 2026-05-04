ドラ1中西が7回3安打の力投■中日 7ー3 阪神（4日・バンテリンドーム）セ・リーグ最下位の中日は4日、バンテリンドームで首位の阪神と対戦し、7-3で勝利。今季の阪神戦連敗を6で止めた。ドラフト1位ルーキー、中西聖輝投手（青学大）が7回3安打、3失点でプロ初勝利を挙げた。中西は初回に安打と2四死球などで2死満塁のピンチを招くと、前川に右中間に走者一掃に3点二塁打を浴びて、先制を許した。しかし、2回以降は立ち直り、