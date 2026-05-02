ジャッジらを突き放すリーグ単独トップの13号【MLB】Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャー単独トップとなる13号3ランを放った。3打数1安打3打点2四球の活躍でチームの勝利に貢献。試合後、地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」に出演した同僚のコルソン・モンゴメリー内野手は「