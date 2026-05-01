ワトソンさんのインスタグラムに大谷の写真が登場したドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが4月30日（日本時間5月1日）、自身のインスタグラムを更新。「in-season」の言葉とハートの絵文字を添え、13枚の写真を公開した。どういうわけか、大谷翔平投手が単独で“登場”している。投稿された写真は、お洒落なワトソンらしく様々な洋服を着用して仕事に勤しむ