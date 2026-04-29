阪神の高橋遥人が今季3度目の完封で3勝目■阪神 2ー0 ヤクルト（29日・神宮） 阪神の高橋遥人投手が29日、神宮球場で行われたヤクルト戦に先発登板。この日もスコアボードにゼロを並べ、9回3安打7奪三振で完封勝利をあげた。今季4度目の先発マウンドでも“無双”した左腕に、虎党は「打たれる気がしない」「最強左腕」と称賛を並べた。試合が進むごとに、得点への期待が薄れていっているようにも感じる投球だった。高橋は初回