卓上で遊ぶ「ボードゲーム」の人気がじわじわと高まっている。動画配信やＳＮＳのゲーム解説などをきっかけにファンとなった若年層が増えている。デジタルゲームで育った若者たちにとって、対面で交流を楽しめることが新鮮に映っているようだ。（寺田航）対面交流が新鮮ボードゲームは電源を使わず、テーブルを囲みながら、専用のボード（盤）やさいころ、カード、駒などを使って勝敗を競い合うアナログゲームだ。コロナ禍の「