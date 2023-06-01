7人組グループ・WEST.の最新アルバム『唯一無二』が、3月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。前作『A.H.O. −Audio Hang Out−』の初週売上18.3万枚を超える初週売上22.4万枚を記録し、7作連続・通算11作目の1位を獲得した。【ライブ写真】まさかの女子アイドルにも変身メンバーの重岡大毅が作詞・作曲を手掛けたリード曲「これでいいのだ！」は、笑い合いながら突き進んでいくWEST.からのメッセ