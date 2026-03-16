隆の勝（左）と攻め合う豊昇龍。寄り切りで下す＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所9日目（16日・エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍は隆の勝を寄り切って7勝目を挙げた。隆の勝は2敗に後退。関脇霧島は大栄翔を突き落とし、平幕の琴勝峰、豪ノ山とともに勝ち越した。大関陣は安青錦が関脇高安を押し出し、連敗を3で止めて4勝目。琴桜は王鵬を押し出して5勝4敗とした。高安は3敗となった。1敗で霧島、琴勝峰、豪ノ山が首