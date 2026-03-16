【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年16号】 3月16日 発売 価格：510円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 小学館は3月16日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年16号」を発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアには十味さんが登場。マンガの巻頭カラーは新連載の「富士山大噴火～戦力外認定されたおっさん会社