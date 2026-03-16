トヨタ「カローラ ツーリング」最安グレードとはトヨタのラインナップにおいて、長年中心的な存在であり続けているのが「カローラ」シリーズ。なかでも、ワゴンタイプの「カローラ ツーリング」は高い支持を得ています。当該モデルのラインナップのなかで、最も手頃な価格で購入可能なエントリーグレード「X」はどのような特徴を持つのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ステーションワゴン」です！ 画像で見