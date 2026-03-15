WBC準々決勝ベネズエラ代表は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦する。ベスト4進出をかけた大一番に向け、侍ジャパンより早くベネズエラ代表が球場入りした。オリックスでプレーするアンドレス・マチャド投手と、レッズのエウヘニオ・スアレス内野手は「おはようございます」と陽気に報道陣に挨拶。ロイヤルズで活躍す