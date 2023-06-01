「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。「出会いは大きかった」と感じた大物芸人の名を明かした。田中は「印象に残っているのは？」と聞かれ「浜田さんとやらせていただいているレギュラー番組があるんです」と、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功と共演しているTBSテレビ「ハマダ歌謡祭 オオカミ少年」について語った。パーソナリティーを務めるお笑