お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。お金事情を語った。スタジオ観覧者の質問に応じる人気コーナーに登場。最高年収を聞く直球質問に「大阪やなあ〜」「いやいやいや…なんやねん」と2人は苦笑いした。森田哲矢は「個人事務所を立ち上げてから右肩上がり」と年商がぐんぐん上がっていることを報告し、「マネジャー、東ブクロ、僕で3等分」していると説明した。その説