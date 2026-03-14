昨季限りでＤｅＮＡを戦力外となり、今年１月に現役引退を表明した三嶋一輝氏（３５）の引退セレモニーが１４日、横浜スタジアムで行われる。同球場の正面玄関には、相川亮二監督（４９）をはじめ、前監督の三浦大輔氏（５２）やチームメート、母校・福岡工、法大の同期らから贈られたフラワースタンドがズラリと並んだ。そして、その中には、阪神・湯浅京己投手（２６）から届いた花もあった。三嶋氏と湯浅は、国指定の難病