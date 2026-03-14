「月読くんの禁断お夜食」(テレ朝チャンネル1) 3月6日に公開されたアニメーション映画「花緑青が明ける日に」で声優に初挑戦している萩原利久。子役から活動を始め、ドラマ「3年A組−今から皆さんは、人質です−」(2019年放送)や映画「十二人の死にたい子どもたち」(2019年公開)、連続テレビ小説「エール」(2020年)など、これまで数々の作品で着実にキャリアを重ねてきた。2021年に始まった八木勇征とのW主演作「美しい彼」シ