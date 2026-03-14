独占配信への賛否が飛び交う状態大谷翔平の侍ジャパン合流以降、現在までエンタメの話題はWBC一色という状態が続いている。10日夜で日本ラウンドの全日程が終わり、残すはアメリカでのトーナメント戦のみ。4戦全勝で準々決勝進出を決めた侍ジャパンは、15日（日）朝10時から優勝候補の一角ベネズエラと対戦する。さらに勝ち進むと準決勝は17日（火）朝9時、決勝は18日（水）朝9時に試合開始予定。その際、ネット上には「仕事や学校