世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」スタジオツアー東京の初代アンバサダーである俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんがスタジオツアー東京で過ごす“魔法のような旅“を描くスペシャルムービーが公開されました☆ ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メ