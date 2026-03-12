【ハピネットゲームフェス！2026】 開催日：3月28日～29日 会場：ベルサール秋葉原 ハピネットは、3月28日より29日に開催予定のイベント「ハピネットゲームフェス！2026」へ、ファンタジーウォーシミュレーション「ブリガンダイン アビス」の出展を決定した。 本作はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Swit