東京都内で取材に応じる横山英幸大阪市長＝9日午後大阪府は9日、日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を協議する法定協議会（法定協）の設置議案を府議会に提出した。吉村洋文知事（維新代表）は府庁で記者団に、来春までに3度目の住民投票を目指す考えを改めて強調した。一方、大阪市は維新市議団の反発を受け、3月下旬までの市議会定例会での提出を見送り、府市で対応が割れた。法定協の設置には府市両議会での議決